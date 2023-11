Grève à la SPL Estival : le président ne peut pas se dédouaner sur tout ce qui se passe.

Grève à la SPL Estival : j’exprime une fois de plus mon indignation, ma révolte face à la très mauvaise gestion de ce service public de transports dans l’Est (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Devant l’inaction de la gouvernance, les salariés n’avaient pas d’autres choix que de se mettre en grève. Je salue d’ailleurs la forte mobilisation du personnel et leur demande de maintenir le cap.

Il réclame une réunion avec l’ensemble des maires de l’intercommunalité, ce qui reste pour l’instant sans réponse. Je comprends que la confiance soit rompue avec le Président de la Cirest qui n’assume pas ses responsabilités et effectivement une rencontre avec lui uniquement risque de ne déboucher sur rien, alors qu’il est de son devoir de trouver une issue à cette crise. Il ne peut pas se dédouaner sur tout ce qui se passe.

Devant cette situation, en ma qualité de député de la 5 ème circonscription, je demande à tous les maires de la Cirest de se réunir dans les plus brefs délais afin de commencer les discutions et dégager des solutions pour de sauver le service public et sauver les emplois.

Par ailleurs, une réflexion sur une nouvelle gouvernance à la SPL ne peut être écartée de ces discutions. Car, quand on veut licencier des salariés innocents, le minimum serait que les responsables de cette situation commencent, en premier, à préparer leur propre départ.

Jean-Hugues Ratenon

Député de La Réunion