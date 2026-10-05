Grève lycéenne : la CFDT EFRP Réunion appelle à des mesures d’urgence

Sans personnels, pas d’éducation. Sans structures acceptables, pas d’éducation. Sans moyens, pas d’éducation. La CFDT EFRP Réunion alerte : nous sommes sur une poudrière sociale et éducative (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Face au mouvement de grève des lycéens et aux dérives qui l’accompagnent, la CFDT EFRP Réunion tient à exprimer son soutien aux personnels des lycées, et à rappeler sa position.

Un mouvement légitime, des violences inacceptables. Les revendications portées par les lycéens sont légitimes. Pour autant, le mécontentement ne peut s’exprimer par la dégradation ou la violence, qui mettent en danger les personnels comme les élèves. Ces actes restent le fait d’une minorité : ne stigmatisons pas l’ensemble des jeunes, que ces comportements finissent par discréditer.

Des personnels démunis. Les équipes ne disposent pas des moyens nécessaires pour répondre aux demandes matérielles et professionnelles exprimées. Cette situation témoigne d’une dégradation des conditions de travail et du mépris d’un gouvernement qui privilégie l’économie budgétaire à l’amélioration du système éducatif, au détriment de la réussite des jeunes et des conditions de travail des agents.

Des revendications qui font écho aux nôtres. Les attentes de la jeunesse rejoignent celles des personnels. La réponse ne peut donc être limitée à un seul sujet : elle doit être globale.

La CFDT EFRP Réunion appelle le gouvernement et les collectivités à prendre des mesures d’urgence, à assumer pleinement leurs responsabilités éducatives et leurs responsabilités d’employeurs, afin de permettre une sortie de crise rapide. Écouter les organisations syndicales aurait permis d’éviter d’en arriver là.

Pour la CFDT EFRP Réunion,

Jonathan Selambarom

Secrétaire général