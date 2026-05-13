HAD Run, nouvelle structure d’hospitalisation à domicile pour une prise en charge de proximité

L’Arar HAD devient HAD Run à la suite du transfert d’autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile de l’Arar à l’Aurar, validé par l’Agence régionale de santé (ARS) le 22 avril 2026.

Une nouvelle identité pour cette offre de soins qui s’appuie sur des professionnels de santé formés aux spécificités des soins à domicile depuis plus de 25 ans.

Avec des équipes pluridisciplinaires réparties sur trois sites (Sainte-Marie, La Possession et Saint-Louis), HAD Run offre une prise en charge de proximité qui couvre l’ensemble du territoire réunionnais au service des patients et de leurs familles.

En collaboration avec les établissements de santé et les professionnels de ville, cette organisation permet d’intervenir rapidement pour répondre aux besoins des usagers, sur prescription médicale, notamment dans les indications suivantes :

Soins palliatifs, prise en charge de la douleur, pansements complexes, assistance respiratoire, traitements intraveineux (fer injectable, antibiothérapie, ...), surveillance chimiothérapie, post-traitement chirurgical, nutrition entérale et parentérale etc.

- Amélioration de l’accès aux soins -

"Ce service d’hospitalisation à domicile s’inscrit dans une démarche d’amélioration de l’accès aux soins pour les patients et leur entourage, sur leur lieu de vie. Le développement d’HAD Run s’appuiera sur une collaboration étroite avec les équipes hospitalières, les médecins de ville et l’ensemble des prescripteurs, dans une logique de parcours de soins coordonné", souligne Marie-Rose Won Fah Hin, directrice du Groupe Ovia Santé.

Avec l’appui du Groupe Ovia Santé*, HAD Run renforce son engagement en faveur d’une prise en charge de proximité, accessible et de qualité, au service de la population réunionnaise.

Les équipes d'HAD Run sont accessibles 7 jours sur 7 et joignables par

Téléphone : 0262 71 97 50

Fax : 0262 22 61 64

Messagerie : [email protected]

Le groupe Ovia Santé propose une offre de soins et de prévention sur l’ensemble du territoire :

•L’hémodialyse en centre et à domicile, la dialyse péritonéale et les consultations de néphrologie sur les 13 sites de l’Aurar.

•La prise en charge de l’obésité, du diabète et de la dénutrition à la Clinique Oméga.

•La prévention des maladies chroniques avec la Karavan Odhir, dispositif itinérant qui intervient auprès

du grand public.