Hommage à Alain Couderc, une figure engagée du monde sportif

C'est avec une profonde émotion que j'ai appris la disparition d'Alain Couderc, personnalité bien connue du monde sportif réunionnais, notamment dionysien, dont l'engagement a marqué plusieurs générations. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ancien directeur des sports de la Ville de Saint-Denis, adjoint au maire délégué aux sports et ancien président de la Ligue réunionnaise de volley-ball, il a consacré une grande partie de sa vie au développement du sport, avec un profond sens de l'intérêt général. Son action a également été marquée par son engagement en faveur du sport universitaire et de sa promotion au sein de l'Université de La Réunion.

Le Département a salué son parcours exemplaire en lui décernant le Prix départemental du Mérite en 2023, au sein de la promotion dédiée aux "pionniers des Jeux des Îles de 1979". Une distinction qui venait reconnaître sa contribution au rayonnement du sport réunionnais.

Au-delà de ses responsabilités, Alain Couderc était également un homme d'engagement associatif, notamment auprès du Collectif pour Madagascar, fidèle à ses valeurs de solidarité et de partage.

Au nom du Département et en mon nom personnel, j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté sportive et associative, qui perd aujourd'hui l'une de ses figures les plus respectées.

Cyrille Melchior,

Président du Conseil départemental de La Réunion