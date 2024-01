Hommage à Gérard Ethève

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Gérard Ethève, chef d’entreprise charismatique et ambitieux. Il était tout autant un homme de valeur et un grand passionné d’aviation. (photo : sly/www.imazpress.com)

Sous son impulsion, La Réunion a vu naître la compagnie aérienne Air Austral. Gérard Ethève aura marqué le développement de notre île. En effet, grâce à ses convictions et son acharnement, Air Austral est devenue la première compagnie régionale française de transport aérien de l’océan Indien.

La Réunion, et plus particulièrement Saint-Denis, est aujourd’hui interconnectée à l´Hexagone, mais également à l’international. Notre territoire ne sera jamais plus ce caillou dépendant de monopoles de transport aérien. Alors merci.

J’adresse tout mon soutien à sa famille, ses ami.e.s, ses proches.