Hommage à Jean-Marie Potin

C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que j’ai appris le décès de Jean-Marie Potin, président de l’antenne régionale de l’association de consommateurs, survenu hier après-midi à l’âge de 72 ans.

Jean-Marie laisse un grand vide dans le paysage syndical et associatif réunionnais, où il était unanimement reconnu pour son engagement, sa fidélité à ses convictions et son dévouement au service des autres.

Il avait exercé d’importantes responsabilités à la tête de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). Nous avons également siégé ensemble au sein de la même commission du CESER. Au-delà de nos responsabilités respectives,

Jean-Marie était pour moi un ami de longue date, un homme de dialogue, profondément humain, respectueux et sincèrement attaché aux valeurs de justice, de solidarité et de fraternité.

Son départ est une grande peine pour tous ceux qui l’ont connu et côtoyé.

En cette douloureuse circonstance, la CGTR adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de ses camarades et amis.