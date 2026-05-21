Hommage à la mémoire de Jean-Marie Potin

Au nom de l’OPMR de La Réunion et de son Président Bertrand Huby, je tiens à saluer la mémoire de Jean Marie Potin, Président de UFC Que Choisir de La Réunion et membre de l’OPMR.

Ardent défenseur des consommateurs, ce membre très actif et très impliqué dans les travaux de l’OPMR a largement contribué à faire progresser cette institution et lui conférer la reconnaissance dont elle bénéficie aujourd’hui auprès des acteurs sociaux économiques et de la population Réunionnaise.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

Jocelyn Cavillot

Vice-président