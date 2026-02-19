Hommage à Leïla Shahid, décédée à l’âge de 76 ans

L’Union des Femmes Réunionnaises rend hommage à Leïla Shahid, diplomate palestinienne, ancienne déléguée générale de la Palestine en France, puis représentante de la Palestine auprès de l’Union européenne.

Figure majeure de la défense de la cause palestinienne, elle a porté toute sa vie, avec dignité et détermination, la voix de son peuple sur la scène internationale, en s’appuyant sur le droit, la justice et le dialogue.

En saluant sa mémoire, l’Union des Femmes Réunionnaises réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien et avec toutes les femmes engagées dans les luttes pour la liberté, la paix et la dignité.

L’Union des Femmes Réunionnaises