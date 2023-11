Hôpital : "cette situation critique met en danger la vie d'une part importante de la population"

La crise sanitaire a fait éclater au grand jour les carences de notre système public de santé soumis à des décennies d'austérité budgétaire et de politiques néolibérales. Comme le reste de la population, les retraités sont particulièrement impactés (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Par l'augmentation des restes à charge en raison notamment des dépassements d'honoraires,

Par l'extension des déserts médicaux qui se traduit notamment par l'impossibilité pour des millions de Français de trouver un médecin traitant et/ou par des délais d'attente pour obtenir un RV chez un spécialiste,

Par la pénurie de moyens humains et matériels à l'hôpital public,

Par la fermeture de lits à l'hôpital (17 000 depuis 5 ans) qui se traduit notamment par la déprogrammation de nombreuses opérations jugées non urgentes et par des services d'urgence engorgés, voire fermés par manque de personnels en nombre suffisant.

Cette situation critique met en danger la vie d'une part importante de la population. En dépit des cris d’alarme et des mobilisations depuis des années, le gouvernement continue de diminuer le nombre de personnels de santé et d’augmenter leur charge de travail. Et le Ségur de la santé n’a pas réglé les problèmes. Les démissions des personnels de santé, la démotivation, le manque d’attractivité de leurs métiers ne sont que les conséquences de choix politiques délétères qui ne visent qu’à détruire le système public de santé.

La Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique dénonce depuis longtemps la destruction programmée du service public de santé et revendique un plan d'urgence pour l'hôpital pour mettre fin aux suppressions de lits et de services et rendre toutes les professions de l'hôpital attractives (salaires et conditions de travail). Il faut en finir avec la conception managériale de l'hôpital public, il faut lui attribuer les moyens nécessaires à l’ensemble de ses missions, ce qui suppose de mettre fin à la T2A (tarification à l’activité). La privatisation de structures hospitalières, y compris au sein de l’hôpital public, ne saurait être tolérée. La FGR-FP dénonce les politiques qui conduisent à permettre à de grands groupes privés de spéculer sur le dos de la Sécurité Sociale.

La FGR-FP Réunion apporte tout son soutien à l’intersyndicale des agents hospitaliers au sujet de leurs revendications pour l’hôpital public à La Réunion. Elle s’associe aux syndicats pour réclamer "l'accompagnement financier nécessaire afin d'assurer la prise en charge de la santé des Réunionnais“ et ”le niveau d'effectif nécessaire et suffisant pour assurer la continuité et la qualité des soins dans les établissements publics de santé".

Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique