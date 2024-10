Impact de l’augmentation de la taxe sur les billets d’avion pour La Réunion

Je tiens à exprimer ma profonde inquiétude quant à l'augmentation prévue de la taxe sur les billets d’avion dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Cette hausse disproportionnée de la taxe de solidarité, qui passerait de 7,51 euros à plus de 60 euros pour un vol long-courrier en classe économique, et à plus de 200 euros en classe affaires, aura un impact lourd sur la mobilité des Réunionnais.

Cette taxe affectera directement les familles réunionnaises, souvent contraintes de voyager pour des raisons professionnelles ou familiales, qui risquent de voir leurs possibilités de mobilité fortement réduites par un coût des voyages devenu insoutenable. Le droit fondamental à la continuité territoriale, déjà fragilisé par la hausse des prix des billets, serait ici gravement compromis.

En outre, cette mesure aurait un impact tout aussi négatif sur le développement économique de l’île. L’isolement accru de notre territoire pourrait entraver la dynamique touristique et freiner les échanges économiques, pourtant essentiels à notre croissance.

Dans ce contexte, je soutiens pleinement la position de Mme Karine Lebon, qui a alerté le ministre de l’Économie sur les répercussions de cette taxe pour les ultramarins. Il est impératif que le gouvernement de Michel Barnier prenne en compte les particularités de nos territoires dans l’application de cette mesure.

Au-delà de cette proposition, je demande que les liaisons aériennes entre La Réunion et toutes les autres destinations au départ de l’île soient exonérées de cette augmentation.

Nous ne devons pas pénaliser davantage un territoire déjà géographiquement isolé, où la mobilité est un levier essentiel de réussite et de développement pour ses habitants.