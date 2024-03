Inscription de l’IVG dans la Constitution : cette victoire est d’abord celle des femmes

En ce 4 mars 2024, le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) se réunit en congrès à Versailles pour graver dans le marbre de notre Constitution la liberté garantie à la femme de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse est un moment historique, la France est le premier pays à l’inscrire dans sa constitution. Cette victoire est d’abord celle des femmes : militante associatives, femmes politiques... mais c’est aussi un magnifique message d’espérance qu’on envoie aux femmes du monde entier.

N’oublions jamais les paroles de Simone de Beauvoir : « il suffira d’une crise politique, économique et religieuse pour que les droits de la femme soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis ». N’oublions pas non plus la décision de la Cour suprême des Etats-Unis le 24 juin 2022 qui est revenue sur l’arrêt de 1973 garantissant aux femmes américaines le droit d’avorter.

Dorénavant en France et 49 ans après la loi « Veil », l’IVG est une liberté garantie par la Constitution. Je suis fier cet après-midi de voter cette inscription dans la Constitution.

Philippe Naillet

Député de la 1ère circonscription de La Réunion