Inscription de l’IVG dans la Constitution : une avancée pour nos sœurs, mais pangar au satisfécit !

Hier soir, une avancée majeure pour les femmes et le droit de disposer de leur corps a été adoptée au Sénat. L’interruption volontaire de grossesse (IVG) sera prochainement inscrite dans la constitution. Une ultime étape doit être franchie ce lundi 4 mars, lorsque le Parlement se réunira en congrès. La France devient ainsi le premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution le droit des femmes à avorter.

Cette décision montre une nouvelle fois, que nous pouvons continuer à revendiquer une société de progrès et émancipatrice pour toutes et tous. Cette décision est un message clair à destination des autres pays où les femmes sont encore criminalisées pour jouir de leur corps.



Pangar au satisfécit ! Cette disposition est déjà être remise en cause par des parties rétrogrades. Le rassemblement national et ses ramifications estiment que ce vote n’est pas « une urgence». N’oublions pas que la Constitution évolue en fonction des forces politiques élues. Ainsi, les articles de la constitution ne sont pas figés dans le marbre. C’est à nous, citoyennes et citoyens engagés pour une société émancipée, de veiller à ce que cette volonté demeure gravée à jamais.



Cette avancée majeure ne doit pas nous mettre en pause en matière de défense du droit des femmes à disposer de leur corps. Il y a encore tant de combats à mener dans notre société pour que les filles et les femmes puissent jouir d’une totale réelle liberté et égalité.



Dans cette euphorie collective, à la veille de la journée mondiale des droits des femmes, la voix citoyenne – La Réunion, reste vigilante et continue à se mobiliser auprès des associations et collectifs féministes, pour que l’émancipation, l’égalité et le respect du corps de chacun et chacune soient défendus aujourd’hui et demain.