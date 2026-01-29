Inversons le mode de gestion

Ce pays est géré de façon verticale et autoritaire. On ponctionne le citoyen. On réglemente à outrance. Puis on le rend dépendant. Il en est de même pour les collectivités qui dépendent des subsides de l’État.

Et si on inversait le procédé ? On prend beaucoup d’argent producteur de valeur ajoutée notamment les petites et moyennes entreprises pour les redistribuer, au nom, d'une prétendue justice sociale, avec une part importante, pour le train de vie de l’État. Les grandes entreprises bénéficient de subventions et niches fiscales.

Je conçois, qu'il faut aider les plus démunis.... Mais attention, aux dérives, qui crée l’assistanat, ou les abus, provenant, aussi bien des riches, que des pauvres.

Il y a trop d’institutions et d’agences d’État, aussi coûteuses les unes que les autres, pour une efficacité qui reste à démontrer... La commune est l'échelon ou la démocratie s'exerce le mieux. Le Département, la Région, l’Assemblée nationale, que des doublons. Il faut les supprimer. Il suffirait d’un État qui gère l’armée, et les relations inter-états, les affaires étrangères, la justice.... et tout le reste, est confié aux communes, et intercommunalités ... dans ce schéma l'État prélève ses recettes. Et les communes les leurs. Chacun est autonome est responsable devant les électeurs...ça change tout !!

La famille, le travail, le logement, la santé, la retraite etc, tout cela, peut être géré localement par des commissions, élues par les citoyens.... seul le programme scolaire reste national, mais géré localement,... le citoyen est-il si bête pour qu’on lui ôte toute responsabilité et autonomie ?? La démocratie représentative est confiscatoire. C’est un chèque en blanc, que l’on remet à l’ élu. On nous dit, qu’il faut voter. Mais nous n’avons pas ce pouvoir.

Nous ne pouvons qu’élire. Puis ils votent, à notre place. Pire, ils délèguent à la haute administration, la rédaction des décrets, et arrêtés, qui sont surtout coercitifs

Ce changement de paradigme, entraînera une baisse considérable de la du nombre d’élus, ainsi que les charges, et les dépenses jusqu’à présent incontrôlées... les responsables des commissions, élus locaux, peuvent se faire révoquer, à tout moment pour manque d'efficacité, de ou de malversation, sous le contrôle des comités de citoyens... quant au Sénat, seul institution qui devrait demeurer, il promulgue les lois qui émanent des citoyens..

En démocratie, c’est le peuple qui gouverne. La démocratie représentative, est un chèque en blanc, que l’on remet aux élus. On voit bien le résultat que ça a produit... Les élites ont montré, leurs inefficacités, et leurs capacités de nuisances

Quant au conseil constitutionnel, institution, pour les pantouflards, il doit disparaître.

En résumé : il nous faut des communes et intercommunalités puissantes, qui gouvernent, et gèrent, aux profits des citoyens.... Un état qui assure les relations internationales et la sécurité du pays, et un sénat, avec le ministre de la justice qui s’occupe de l’équité.

CQFD...

Jacques Dijoux

La Réunion 974