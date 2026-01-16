Iran : appel à classer les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste

En Iran, manifester peut coûter la vie. Arrestations arbitraires, surveillance généralisée, exécutions, violences systématiques contre les civils : cette répression a un nom. Les Gardiens de la Révolution constituent le pilier central de l’appareil de terreur du régime iranien (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au-delà des frontières iraniennes, ces forces exportent la violence, soutiennent des milices armées et déploient leurs réseaux jusqu’en Europe. Face à cette menace avérée, les simples déclarations de principe ne suffisent plus.

L’inscription des Gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne permettrait de bloquer leurs financements, de démanteler leurs réseaux et de prévenir leurs opérations sur le sol européen.

Chaque jour, des milliers d’innocents paient le prix de l’inaction internationale. L’urgence est réelle. Il est temps d’adresser un message clair aux dirigeants européens et de soutenir concrètement le combat du peuple iranien pour la liberté.

Une pétition citoyenne est actuellement en ligne pour exiger une action ferme de l’Europe.