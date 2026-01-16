Saint-Paul : à la grotte des Premiers Français, les médiateurs invitent les usagers à ramasser leurs déchets

Ce vendredi 16 janvier 2026, les médiateurs du tri des déchets du Territoire de l'ouest (TO), se sont rendus sur le site très prisé de pique-niqueurs, de la grotte des Premiers Français à Saint-Paul. Leur objectif, échanger avec la population sur l'importance de ne pas laisser les déchets dans la nature et les nouvelles consignes de tri des emballages entrées en vigueur ce 1er janvier 2026 (Photos : rb/www.imazpress.com)

"Les médiateurs passent en itinérance dans les lieux fréquentés pour sensibiliser les usagers, vacanciers, sur l'importance de la prévention des déchets", explique le Territoire de l'ouest. Regardez.

"On pose des questions sur le pique-nique zéro déchet et surtout des questions simples comme 'vous ramenez quoi sur l'aire de pique-nique'", explique Richard, médiateur. Et surtout "que l"on n'oublie pas de ramener tous ses déchets à la maison".

Le pique-nique zéro déchet permet de profiter des espaces naturels publics en respectant l’environnement. "En optant pour des contenants réutilisables, des ustensiles durables et des emballages écologiques, nous pouvons réduire considérablement notre production de déchets et notre empreinte environnementale", rappelle Richard, le médiateur du TO. Écoutez.

La majorité des personnes disent que "c'est une bonne action car il y a trop de déchets", dit-il. "Les gens ont pris conscience que nous avons un bel environnement et qu'il faut le préserver."

- Les médiateurs en itinérance sur le Territoire de l'ouest -

Durant ces vacances, plusieurs thématiques sont abordées : les déchets, les nouvelles consignes de tri, l'eau et la sécheresse ou encore l'errance animale.

Les médiateurs du Territoire de l'Ouest seront d'ailleurs présents au marché forain de La Possession le samedi 17 janvier 2026, de 7h à 12h.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]