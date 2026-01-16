Procès en vue pour l'ancien nageur Yannick Agnel, accusé de viol sur mineure

L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel sera bien jugé devant la cour criminelle du Haut-Rhin pour viol sur la fille de son entraîneur, âgée de 13 ans au moment des faits présumés, suite au rejet jeudi de son appel.

En mai, un juge d'instruction de Mulhouse avait ordonné le renvoi devant la cour criminelle de l'ancien champion de 33 ans.

Yannick Agnel, qui a toujours plaidé une relation consentie et amoureuse, avait fait appel de cette décision.

Mais la cour d'appel de Colmar a estimé jeudi qu'il existait des charges suffisantes à son encontre, et qu'en conséquence il devra bien être jugé pour des faits de viol et d'agression sexuelle.

Me Thomas Wetterer, l'avocat de la jeune femme, a exprimé à l'AFP sa "satisfaction", tout en ajoutant attendre le procès pour s'exprimer davantage.

En mai, il avait salué la perspective d'un procès. "Le juge d'instruction mulhousien réaffirme quelque chose qui devrait être naturel dans le sens commun, c'est qu'un homme de 23 ans ne peut pas avoir de rapport sexuel avec une enfant de 13 ans", avait-il souligné.

Les avocats du mis en examen, qui n'avaient eux pas fait le déplacement à Colmar, ont encore cinq jours pour éventuellement se pourvoir en cassation.

L'ancien nageur, sous contrôle judiciaire depuis décembre 2021, encourt une peine de vingt ans d'emprisonnement.

- Plainte en juillet 2021 -

Ancien pensionnaire du Mulhouse Olympic Natation, Yannick Agnel est accusé de viols et d'agressions sexuelles survenus entre le 1er janvier et le 31 août 2016 sur la fille de son entraîneur Lionel Horter, chez qui il était hébergé.

Les faits présumés se seraient déroulés à Mulhouse, mais également à l'étranger, en Thaïlande (où le Mulhouse Olympic Natation se rend régulièrement en stage, ndlr) ou à Rio de Janeiro, ville hôte des Jeux olympiques de 2016.

L'enquête avait débuté à l'été 2021 à la suite du dépôt de plainte de la jeune femme - également licenciée au club à l'époque, elle a depuis abandonné la natation.

Yannick Agnel avait été mis en examen cinq mois plus tard, le 11 décembre 2021. A l'issue de 48 heures de garde à vue, il avait "reconnu la matérialité des faits reprochés, même si pour certains viols il a un problème de mémoire", avait expliqué la procureure de la République d'alors, Edwige Roux-Morizot.

Le nageur a toujours nié l'emprise qu'il pouvait avoir sur la jeune fille.

Mais Mme Roux-Morizot avait estimé que les faits étaient "constitutifs de viols et d'agressions sexuelles en raison de la différence d'âge" et d'une "véritable contrainte morale".

Yannick Agnel possède l'un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012 sur le 200 m nage libre et le relais 4x100 m, avant d'être sacré champion du monde dans ces deux disciplines en 2013.

