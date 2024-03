IVG dans la Constitution : le combat des femmes pour le droit de disposer de leur corps enfin reconnu

L’inscription du droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution française est la reconnaissance de 50 ans de combat par les femmes. Cette décision est l’illustration que nous sommes encore capables de faire vivre le progrès en matière de droits humains.

Ce moment est un message universel envoyé aux pays où les femmes sont encore criminalisées pour jouir de leur corps. Dans cette joie collective, à la veille de la journée mondiale des droits des femmes, la voix citoyenne – La Réunion félicite les

associations et collectifs féministes, qui se mobilisent depuis tant d’années pour l’émancipation, l’égalité et le respect du corps des filles et des femmes !

Cette inscription n’est pas la fin d’un combat pour le progrès en faveur des filles et des femmes. En effet, cette décision doit nnous pousser à continuer à notre battre pour l’égalité entre les sexes, tant dans le domaine professionnel que privé. Encore trop de femmes aujourd’hui sont victimes de violences physiques et mentales, de la pauvreté et des conséquences du changement climatique.

Les femmes ne sont pas reconnues à leur juste valeur dans notre société ! Nous devons, collectivement, nous tenir debout et fiers aux cotés des femmes qui réclament des droits élémentaires.

Aujourd’hui, nous avons une responsabilité immense : c’est à nous, citoyennes et citoyens engagés pour une société émancipée, de veiller à ce que cette volonté demeure gravée à jamais.