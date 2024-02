IVG dans la Constitution : le parti se félicite de l'adoption du projet de loi

Ce mardi 30 janvier, l’Assemblée Nationale a, avec une majorité de 493 voix contre 30, adopté le projet de loi visant à inscrire la liberté d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution. Le PLR se félicite de ce moment historique pour le droit des femmes à disposer librement de leurs corps ainsi que pour les libertés individuelles.

Alors que dans tant de pays le droit et l’accès à l’IVG sont menacés, voire interdits, le PLR se réjouit du vote favorable des députés à la constitutionnalisation de la liberté d’y avoir recours en France. En effet, si le droit à l’IVG vient à être inscrit dans la Constitution, il sera alors reconnu dans notre pays comme une liberté fondamentale : or pour le PLR, ce droit, qui concerne la moitié de la population, se doit d’être inattaquable.

Selon une enquête publiée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, plus de 230 000 IVG sont pratiquées par an et, si elles concernent toutes les classes sociales, les personnes les plus précarisées financièrement y ont le plus recours.

De fait, tous les moyens de contraception ne sont pas gratuits, y avoir accès est parfois compliqué, et nous ne sommes pas toutes égales en termes d’information. A la Réunion, il y a plus de 600 grossesses précoces par an, ce qui est trois fois plus que la moyenne hexagonale.

Une enquête de l’Observatoire Réunionnais des Violences Faites aux Femmes (ORVIFF), a démontré que la Réunion est le troisième département le plus violent envers les femmes.

En France, une femme est tuée tous les trois jours par son conjoint ou son ex-conjoint.

Selon l’Observatoire des inégalités, les femmes touchent en moyenne, à heures et postes égaux, 24,4% de moins que leurs collègues masculins. Tous ces chiffres montrent bien que le chemin vers l’égalité est encore long, et c’est pourquoi le PLR applaudit cette victoire à l’Assemblée et appelle les sénateurs et les sénatrices à entériner ce vote : le droit de recours à l’IVG est une liberté fondamentale qui doit être protégé par la Constitution.

POUR LA RÉUNION