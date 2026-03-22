Les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois se sont exprimés. Je tiens tout d’abord à remercier les 45 % de votants qui ont porté leurs voix sur ma candidature à ce second tour. Cela n’aura pas été suffisant pour combler l’écart constaté dès le premier tour (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Je me soumets à l’expression démocratique, et je respecte le résultat de ce vote.

La dynamique ressentie sur le terrain ne s’est pas transformée dans les urnes. Il nous appartiendra d’en tirer les leçons.nJe ne cache pas ma déception. Elle est d’autant plus grande que nos militants et colistiers ont fait un travail remarquable. Je les remercie et les félicite tous pour cet engagement. Je veux leur dire que le combat des idées doit se poursuivre. Saint-Paul le mérite ! Nous serons attentifs à l’action municipale, tant les défis sont importants, surtout en cette période de crise.

Je souligne la notable progression de ma liste, qui passe de 14.000 suffrages à plus de 22.000 voix, soit 8.000 de plus. C’est un score qui démontre que nous sommes sur le bon chemin pour la remobilisation de la droite saint-pauloise. J’en appelle aujourd’hui à la constitution d’un front uni, pour un projet commun pour Saint-Paul.

Je suis fier des jeunes saint-paulois qui m’ont accompagné. C’est sur eux que je fonde mes espoirs pour prendre la relève politique à Saint-Paul. Travaillez les dossiers, allez au-devant de la population ! Saint-Paul a besoin de vous et vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner, car l’avenir vous appartient !

Je pense également aux employés communaux qui méritent notre reconnaissance pour leur travail au quotidien. Je dis attention, nous serons vigilants pour qu’il n’y ait pas de chasse aux sorcières. J’ai une pensée pour l’ensemble des maires élus. Je leur souhaite pleine réussite dans l’exercice d’une fonction essentielle à la vie citoyenne. À tous les candidats, je leur souhaite de continuer dans cette voie de responsabilisation, il ne faut pas lâcher.

Merci encore à tous, nous devons passer outre cette déception, pour que La Réunion avance. Le temps de la campagne est terminé, nous devons tous nous serrer les coudes pour le territoire saint-paulois et réunionnais.