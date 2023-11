Je voudrais que cessent toutes les guerres au nom de ce principe énoncé par Paul Valery : "La guerre, c’est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas"

En Birmanie, où les Rohingyas sont pourchassés dans l’indifférence générale, je suis partisan de la paix, parce qu’on ne peut pas raisonnablement accepter que la minorité ethnique la plus persécutée au monde doive migrer vers le Bangladesh voisin.

En Haïti, où la population est confrontée à la pauvreté, à la violence et à une épidémie de choléra. 5,2 millions de personnes y auraient besoin d’une aide humanitaire. Je suis partisan de la paix, parce que dans une époque dite civilisée, on ne peut pas accepter ce genre d’injustice, pas plus que les gangs armés contrôlent tous les points stratégiques du pays.

En République Démocratique du Congo, la malnutrition a touché 6,4 millions de personnes et ce alors que ce pays est l’un des plus riches en biodiversité au monde et en ressources naturelles (bois, pétrole, gaz, or, diamant et des minéraux essentiels à la transition énergétique comme le cuivre et le cobalt). Je suis partisan de la paix et contre la corruption parce qu’un pays qui se proclame démocratique ne peut se faire qu’oppresseur de sa population et

prédateur des ressources.

La corne de l’Afrique (Ethiopie, Kenya et Somalie) au sein de laquelle 36,4 millions de personnes vont avoir besoin d’une aide d’urgence pour survivre en raison de la 6 ème vague de sécheresse survenue en Mars 2023. Je suis partisan de la paix parce que nous avons besoin de transition de nos modes de vie au nom de « l’effet papillon » pour que de nos changements de modes de vie là où nous sommes, émerge une capacité de résilience dans d’autres pays dont les populations en ont ardemment besoin.

L’insécurité permanente au Sahel dont les pays les plus touchés sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger font que 37,8 millions de personnes auraient besoin d’une aide humanitaire dans la Région en 2023.

L’Afghanistan est devenu le pire endroit sur terre pour la condition féminine où 28,3 millions de personnes auraient besoin d’une aide humanitaire dans un pays en proie à une crise climatique persistante et un déclin économique avéré.

Le Liban est aussi touché par une crise de gouvernance politique qui placerait 2,3 millions de personnes dans une obligation d’aide humanitaire.

La Syrie qui est en guerre depuis 11 ans, compte le plus grand nombre de déplacés au monde avec 6,8 millions de personnes. 15,3 millions de personnes sont en situation d’aide humanitaire sans compter les effets du séisme dévastateur de ce début d’année.

Le Yémen est un pays qui a été dévasté par l’Arabie Saoudite, un conflit qui aurait coûté 120 milliards de dollars.

Le Sud Soudan pris en étau entre conflits et crise climatique, les humanitaires ont eu besoin de 1,7 milliards de dollars pour aider 6,8 millions de personnes.



Le Nigéria qui a connu l’une des pires inondations de son histoire en 2022, compte 2 millions de déplacés, 4,4 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire et 1,7 millions d’enfants souffrant de malnutrition.

Je suis partisan de la paix et contre la corruption pour que les Ouïghours en Chine ne soient pas les oubliés de l’Histoire et pour que Gaza ne subisse point de génocide, même si Israël a été attaqué la première.



Youssouf Omarjee