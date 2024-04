Journée internationale de la Terre Nourricière : elle est la seule qui engendre et protège la vie

Nous sommes cette génération inquiète des désordres nés du pillage des ressources naturelles et de l’absence de considération pour tous les êtres vivants de cette Terre. Nous sommes cette génération qui alerte et qui s’agite depuis tant d’années pour protéger le vivant dans toute sa diversité, au travers des nos engagements professionnels et associatifs.

Nous sommes cette génération riche d’idées, qui construit chaque jour les coopérations pour favoriser des transitions écologiques et sociales heureuses.



Nous ne reviendrons pas sur le constat qui mêle changement climatique, érosion de la biodiversité et raréfaction des ressources. Il est grand temps de prendre nos responsabilités et de tenir une position radicale pour maintenir la vie sur notre Terre.



Aujourd’hui, à Saint-Denis, comme sur toute l’île, les élu.e.s de gauche comme de droite, sont éblouis par les idéologies productivistes. En effet, nos responsables élus sont guidés uniquement par les innovations et la croissance des activités, la croissance du pouvoir d’achat, la croissance des infrastructures, la croissance des villes… Comment peuvent-ils encore croire à ce mythe qui détruit chaque jour le Vivant !

Nos élu.es ne mesurent pas l’ampleur des transformations inédites qui sont à co-construire pour assurer la vie sur notre île et sur la Terre. Il est grand temps de laisser place à une génération désireuse de vivre en paix avec la nature sur Terre.



Ainsi pour 2026, notre majorité à Saint-Denis aura le courage de faire de la protection de la nature, de la lutte contre le changement et la transition écologique et sociale heureuse, le pilier du mandat municipal et intercommunal. Pour nous, déployer ces actions c’est garantir tout d’abord une bonne santé des habitants de Saint-Denis. C’est aussi offrir une vie digne car elle repose sur alimentation de qualité, un domicile adapté et une activité rémunérée justement.

C’est enfin reconstruire les solidarités et les coopérations pour les habitants soient épanouis et libres.



Les étapes à franchir seront parfois difficiles et inattendues ! Il est temps de s’unir pour accueillir l’avenir et participer à la protection du vivant. Nous ne sommes pas seuls car nous avons cette conviction et cet idéal pour les personnes que nous aimons et pour la terre réunionnaise que nous chérissons !

Giovanni PAYET

Président de la Voix citoyenne – La Réunion