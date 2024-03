Journée internationale des droits de la femme : Ensemble pour l'égalité des femmes, un regard vers l'avenir

Le Parti Socialiste de La Réunion célèbre avec fierté la journée mondiale de la reconnaissance des droits des femmes. En France, cette journée a été établie en 1982 sous l'impulsion d’Yvette Roudy, ministre déléguée aux droits des femmes. Élue socialiste engagée pour promouvoir l'égalité et défendre les femmes, Yvette Roudy a mené un combat féministe qui a marqué l’histoire de la politique française. En particulier, elle a initié une loi en juillet 1983 visant à promouvoir l'égalité professionnelle, garantissant un accès équitable à l'emploi et à un salaire égal pour un travail identique (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Cette journée est dédiée à évaluer nos progrès, à planifier des actions, à sensibiliser et à montrer notre unité dans l'adversité. Aujourd'hui, les réunionnaises ont accès à de nombreuses associations et activités visant leur bien-être et leur intégration sociale.

Il est crucial d'utiliser cette journée pour développer des solutions et des initiatives en faveur des femmes, car la lutte pour leurs droits reste d'actualité à l'échelle nationale et internationale.

La récente constitutionnalisation de l’IVG en est le parfait exemple car au-delà d’une réaffirmation des droits des femmes en France et de la protection de cette liberté, c'est un message d'espoir pour l'ensemble des femmes du monde. En soutenant cette avancée, nous disons non à l'obscurantisme et à la tyrannie qui touchent particulièrement les femmes dans les pays où leurs droits sont niés.

Nous pensons en particulier aux femmes confrontées aux conflits armés, à la pauvreté, à l'exode et aux violences sexuelles. Des femmes courageuses comme Mahsa Amini en Iran se battent pour une société plus juste et équitable, mettant parfois leur vie en péril.

Nous soutenons les femmes du monde entier dont les droits sont réprimés sous des régimes dictatoriaux.

Malheureusement, les femmes sont particulièrement touchées par les crises économiques, comme en témoignent les écarts de revenus persistants entre les sexes à La Réunion. Malgré les progrès législatifs, les violences faites aux femmes restent un problème majeur et La Réunion demeure l'un des départements français les plus violents envers les femmes.

Nous nous engageons à lutter contre ces violences et à promouvoir une société où chaque femme peut évoluer dans un environnement sûr et équitable. Nous sommes convaincus qu'un changement de mentalité est en cours et nous continuons à œuvrer pour mettre fin aux inégalités entre les sexes sur notre île.

Nous devons rester fiers des progrès réalisés tout en continuant à résister pour un avenir plus égalitaire.