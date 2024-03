Journée mondiale de lutte contre l’obésité : "nous devons tous travailler ensemble pour garantir à chacun une vie plus heureuse, plus saine et plus longue !"

Qui dans les familles réunionnaises n’a pas connu quelqu’un victime de surpoids, d’obésité ou décédée du diabète ? Aujourd’hui, à La Réunion, 40% de la population est en surcharge pondérale. Les femmes sont deux fois plus touchées. Cette situation touche particulièrement les personnes les plus précaires, soit près de 500 000 personnes, dont 110 000 enfants. C’est insupportable et inacceptable !

Dernièrement, l’Agence régionale de santé (ARS) a rappelé qu’ 1 élève sur 4 est en situation de surcharge pondérale et que cette prévalence est plus élevée dans zones d’éducation prioritaire. Il est confirmé une nouvelle fois que les familles défavorisées ne peuvent pas adopter une alimentation saine et de qualité.



Derrière cet enjeu de santé publique, ce sont les enjeux de justice sociale, de protection de l’environnement et du modèle agricole et économique réunionnais qui doivent être débattus.



La Réunion fera de l’alimentation et de l’éducation au bien manger les deux piliers de son projet de mandature 2026-2032 de la commune de Saint-Denis, car une société qui se nourrit mal, est une société malade une société sans avenir !



Dans cette crise majeure du surpoids et de l’obésité, qui est en train de paralyser notre avenir, les maraîchers, les arboriculteurs et le personnel de la restauration scolaire constituent une partie importante de la solution. Notre future majorité à Saint-Denis mobilisera tous les moyens existants pour que nos jeunes Dionysiens et Dionysiennes scolarisés puissent manger des produits locaux, sains et riches en vitamines et nutriments.



Les hauts de la commune, comme la Bretagne, Bois de Nèfles, le Brûlé et la Montagne seront le cœur d’une agriculture paysanne, qui nourrit bien les habitants de la commune et qui rémunère bien ses agriculteurs. Nous redonnerons du sens et de la valeur à l’agriculture à Saint-Denis.



A la majorité socialiste qui dit "oui au béton et à l’urbanisation depuis 16 ans", nous répondons "oui à l’alimentation"!



Par ailleurs, pour soutenir cette agriculture de circuit-court, nous sommes prêts à nous rapprocher des communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne pour réaliser le Projet Alimentaire Territorial. Tous les habitants de la Cinor doivent pouvoir manger sainement. Nos futurs élus à la Cinor joueront leur rôle pleinement et défendrons les choses essentielles à la vie d’un être humain.



Notre future majorité citoyenne sera innovante. Nous créerons avec le secteur associatif et les partenaires volontaires, la future Maison de l’alimentation durable et Itinérante. Sillonnant les quartiers, elle accompagnera les enfants, les familles et les gramounes dans l’éducation au bien manger. Le surpoids, le diabète et les maladies associées ne seront plus une fatalité pour les plus pauvres et les habitants des écarts. Nous provoquerons un changement radical pour initier la naissance d’une société dionysienne vivante et en bonne santé partout !



Nous, futurs citoyens élus, nous continuerons à être aux côtés des bâtisseurs de jardins potagers et de tiers lieux nourriciers, qui par leurs actions dans les quartiers résorbent la précarité alimentaire et renforcent le lien social.



Mettre les mains dans de terre et récolter les fruits et légumes sont des solutions concrètes pour redonner de la dignité et de la santé aux habitants.



Enfin, notre majorité sera ferme sur les publicités qui inondent l’espace public de gras et de sucré. Nous remettrons à plat règlement de publicité actuel de la commune. Nous signerons la fin des 4X3 dans les quartiers les plus défavorisés et à proximité des établissements scolaires, même si cela constituera des recettes en moins de pour la collectivité ! Nous l’assumerons sans faiblesse.

Pour 2026, notre choix est clair, défendu et assumé : vivre bien et vivre mieux à Saint-Denis aujourd’hui et demain !