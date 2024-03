Journée mondiale du droit des femmes : "Accélérons le rythme pour l’égalité !"

En ce 8 mars, comme le rappelle l’Organisation des Nations Unies, il est plus que jamais essentiel de parvenir à l'égalité des sexes et au bien-être des femmes dans tous les aspects de la vie si nous voulons créer des économies prospères, maintenir un monde en paix et protéger la nature.

Sur notre île, les femmes représentent 52% de la population.

En matière d’accès aux droits ou encore à l’emploi, des efforts ont été faits depuis plusieurs années. Cependant, à La Réunion, les indicateurs socio-économiques sont encore peu reluisants et sont en défaveur des femmes. En effet, les femmes sont le plus souvent au chômage que les hommes. Cet accès au travail est d’ailleurs freiné lors qu’elles connaissent des grossesses précoces.

En situation d’activité salariée, leurs revenus sont plus faibles et les femmes ne parviennent pas à occuper des postes à responsabilité. Victime d’obésité et de maladie chroniques (20% chez les femmes contre 12%chez les hommes), les femmes réunionnaises sont encore trop souvent victimes de violences sexistes, de crimes et de délits sexuels. Enfin, les femmes mères isolées sont pauvres : elles sont 55% à vivre sous le seuil de pauvreté.

Une nouvelle fois, cette situation n’est pas acceptable.

Par ailleurs, la voix citoyenne – La Réunion est particulièrement inquiète au regard des derniers rapports rendus par l’ONU et la FAO sur les conséquences du changement climatique. En effet, si les tendances actuelles se poursuivent, plus de 342 millions de femmes et de filles pourraient tomber sous le seuil de pauvreté d’ici 2030.

En effet, les ménages les plus pauvres et les femmes subissent les pertes les plus importantes. Cette situation se manifestera par conséquent à La Réunion.

Avec la voix citoyenne – La Réunion, les femmes ne seront plus invisibles. Comme le rappelle la militante Matcha Phorn-in, « si vous êtes invisible dans la vie de tous les jours, vos besoins ne seront pas pris en compte, et encore moins traités, dans une situation de crise ! »

Des 2026, notre future majorité travaillera avec toutes les parties prenantes à rendre visible les femmes dans l’espace public : rues, places et établissements porteront le nom de grandes femmes. Nous utiliserons le label ville d’art et d’histoire que la municipalité dionysienne n’utilise pas, pour raconter l’histoire des femmes de la commune ainsi que celle de La Réunion et de notre pays.

Nous ferons dans notre plan de mandat 2026-2032, l’égalité une grande cause municipale, au même titre que l’adaptation et l’atténuation au changement climatique. Nous soutiendrons toutes les initiatives qui feront la promotion de l’égalité et de l’émancipation des jeunes filles, notamment dans l’éducation et l’accès à l’emploi.

A toutes les militantes et citoyennes, la Voix Citoyenne – La Réunion leur est reconnaissante.

Pour 2026, notre choix est clair, défendu et assumé : Vivre bien et vivre mieux à Saint-Denis aujourd’hui et demain !