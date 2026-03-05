Justice pour les femmes

À l’heure où le GHER se mobilise pour la journée mondiale des femmes, en ce mardi 3 mars, nous ne pouvons que souligner l’hypocrisie et la mascarade de la Direction (Photo : Stéphan Lai-Yu/www.imazpress.com)

Combien de femmes sont encore bafouées, non respectées, malgré leurs témoignages mettant en évidence un irrespect, de la discrimination, voire même du harcèlement par leur collègue ou par leur hiérarchie.

En exemple : un audit a été diligenté sur le secteur patientèle en 2025 suite aux signalements de faits de violence au travail et de pratiques managériales à l’encontre d’une partie du personnel féminin, agents de la fonction publique hospitalière au GHER.

Des sanctions ont-elles pénalisées ce type d’agissement ? Les victimes ont-elles étaient entendues et reconnues ? Ou bien ce management est il toléré ?

On ne peut que s’interroger devant la non considération flagrante de certains personnels féminins victimes et l’absence de positionnement franc de la Direction, qui fait illusion face à elles.

À titre d’exemple :

- La Direction préfèrera faire changer de poste la victime malgré ses compétences

- Annulation d’une commission disciplinaire.

Les victimes sont alors doublement pénalisées : victimes d’un agresseur et victimes d’une administration sourde qui banalise les faits.

Pour le Bureau de la CGTR du GHER