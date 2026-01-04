"Macron larbin des États-Unis et capo du mafieux Trump"

Jamais dans l'Histoire de la République française, un Président n'a manifesté une telle négation du droit international en affichant un tel mépris de la souveraineté des peuples. (Photo Sly/www.imazpress.com)

La déclaration du Président Macron est d’une gravité inouïe. Il approuve l’action des États-Unis contre le Venezuela. Il cautionne l’agression armée d’un État souverain, l’enlèvement arbitraire d’un chef d’Etat et la mise sous tutelle d'un pays pour mieux piller ses ressources naturelles.

De tels propos engagent la France dans le soutien d’une violation de toutes les règles de la légalité internationale. Ils représentent un reniement de toute l’histoire de la République française et de sa diplomatie. Le Général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe.

- "Une souillure pour la patrie des Droits de l'Homme" -

Macron place notre pays en marge du droit, dans le camp des puissances prédatrices qui mettent partout en danger la paix. C’est une forfaiture politique et morale. Une souillure pour la patrie des Droits de l'Homme.

Un homme qui parle ainsi est un danger pour notre pays. Il n’est pas digne de présider. Il n'est pas digne parler en notre nom. Il met nos ressortissants en danger partout dans le monde en s'alignant sur le terroriste Trump.

En ne respectant pas le résultat des élections de 2024, en s'alignant totalement sur les intérêts de Donald Trump et de sa clique impérialiste, Macron met en danger la stabilité du pays et l'intérêt supérieur de la Nation.

Il ne peut plus gouverner. Il doit être destitué avant de plonger le pays dans l'abîme.