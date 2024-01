L'appel à des actions concrètes avant la visite du ministre de l'agriculture

Face aux mouvements de manifestations qui secouent actuellement la métropole, le Syndicat des Jeunes Agriculteurs Réunion exprime sa solidarité totale avec les agriculteurs mobilisés et souligne que les raisons de mécontentement sont également présentes à la Réunion. (photo : rb/www.imazpress.com)

La crise morale qui touche les agriculteurs réunionnais est exacerbée par le manque d'ambition et de lisibilité des politiques publiques et les incohérences flagrantes dans les réglementations qui suscitent incompréhension et frustration parmi les agriculteurs locaux.

Nos revendications en tant que syndicat des Jeunes Agriculteurs Réunion rejoignent celles des mouvements en métropole, notamment sur trois points cruciaux :

1. Dignité des Agriculteurs dans l'Exercice de leur Métier : En plus du manque d’ambition et de lisibilité des politiques publiques, les agriculteurs - bien que soutenus en période de crise - se sentent abandonnés et critiqués, ce qui engendre un sentiment de mal-être généralisé. La profession nécessite une considération accrue et des politiques publiques cohérentes. On vous nourrit !

2. Juste Rémunération : La pleine application des lois EGAlim est impérative pour assurer une juste rémunération, valoriser le travail des agriculteurs et garantir la viabilité économique des exploitations.

3. Conditions d'Exercice du Métier Acceptables : L'accumulation des normes au quotidien et la remise en question constante des moyens de production mettent en péril la souveraineté alimentaire du pays. Les Jeunes Agriculteurs appellent à un changement radical de l'approche de l'agriculture par les décideurs politiques.

Nous demandons des réponses concrètes et des actes avant la venue du Ministre de l'Agriculture sur l'île. Faute de quoi, la situation pourrait s'embraser également à la Réunion. Les agriculteurs réunionnais attendent des décisions cohérentes et un changement dans l'approche de l'agriculture par les décideurs français et européens.

Nous appellons à une réflexion sérieuse sur la souveraineté alimentaire, la relance de la production et la mise en valeur de nos productions locales. Nous soulignons l'urgence d'une approche politique alignée sur les besoins réels de l'agriculture, au-delà des objectifs contradictoires.

Nous invitons l'ensemble de la population à soutenir notre cause et à se mobiliser pour garantir un avenir durable à l'agriculture réunionnaise. Pour rappel, outre son importance économique, l’agriculture joue également un rôle social essentiel avec 15 000 actifs permanents, soit 4,6% de la population active. Les entreprises agroalimentaires, quant à elles, emploient plus de 4 000 salariés, soit environ un tiers des emplois industriels !