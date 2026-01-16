L'Arcad apporte son soutien au peuple iranien

L’Association Réunionnaise Contre l’Antisémitisme et la Désinformation (ARCAD) apporte son soutien au peuple iranien qui depuis maintenant des semaines, lutte pour se libérer du joug d'une tyrannie islamique.

En tant qu’association dédiée à la vigilance contre l’antisémitisme et la désinformation, l’ARCAD tient à rappeler que la liberté d’écrire, de questionner, de critiquer les pouvoirs – surtout lorsqu’ils sont illégitimes ou tyranniques – est indispensable dans une société démocratique digne de ce nom.

Nous saluons le courage et la force de ces centaines de milliers - peut-être de millions - d'iraniens descendant dans les rues de nombreuses villes, jours et nuits, pour réclamer la fin du régime des Mollahs.

Celui qui depuis 47 ans joue un rôle néfaste partout où il passe : sa haine d’Israël et des juifs du monde entier, son soutien aux organisations terroristes et aux narcotraficants, ses campagnes de désinformation auprès des « intellectuels occidentaux » qui contribuent à la montée de l’antisémitisme dans le monde.

Celui qui depuis 47 ans tue, martyrise, opprime tout un peuple, le privant des droits humains les plus élémentaires.

Celui qui a semé la mort sur la planète, 150 000 Iraniens ont été exécutés après condamnations à mort par pendaisons.

Or, depuis quelques jours maintenant des chiffres apparaissent sur le nombre de morts, et les estimations les plus pessimistes (selon la chaîne américaine CBS) font déjà part de près de 20 000 manifestants tués. Alors oui, nous saluons le courage de ce peuple clairvoyant qui lutte pour faire chuter ce régime !

Quid de nos politiques Français ?

Face à cette révolution pour la liberté qui est en cours en Iran, ARCAD s'interroge sur la faiblesse des réactions gouvernementales, dont au plus haut sommet de l’Etat pourtant si prompte à s’indigner par ailleurs, ainsi que des députés et sénateurs, aussi bien en France hexagonale qu’à la Réunion.

Pourquoi cette aphonie ?

Par peur ? Pour toutes autres raisons difficilement avouables ?

"A l'heure où tout un peuple se soulève pour réclamer le premier des droits, celui de vivre en liberté, le soutien exprimé de la communauté internationale au peuple iranien doit se faire sans conditions ni positions politiciennes. Vive l'Iran libre" ARCAD.