Tribune libre de Pour La Réunion

L’attaque des États-Unis contre la République du Venezuela constitue une agression impérialiste caractérisée, en violation totale du droit international et de la Charte des Nations Unies. Washington choisit la force et la déstabilisation plutôt que le respect de la souveraineté d’un peuple libre. (Photo : AFP)

Cette attaque n’est pas un acte isolé. Elle s’inscrit dans une stratégie impérialiste globale visant à soumettre les peuples, à piller leurs ressources et à écraser toute alternative politique.

Face à cette escalade dangereuse, se taire, c’est être complice.

Nous appelons l’ensemble des Nations, en particulier celles du Sud global, à se mobiliser immédiatement contre cette agression et à refuser la loi du plus fort.

- Nous exigeons -

La condamnation ferme et sans équivoque de l’attaque des États-Unis contre le Venezuela ;

La fin immédiate de toute forme d’agression militaire, économique ou politique

Le respect absolu du droit du peuple vénézuélien à l’autodétermination.

Les Nations doivent s’unir pour défendre la souveraineté, la paix et la dignité des peuples. Ce qui se joue aujourd’hui au Venezuela concerne l’humanité tout entière : accepter cette agression, c’est ouvrir la voie à toutes les dérives impérialistes de demain.

Solidarité totale avec le peuple vénézuélien.

Non à l’impérialisme.

Oui à la souveraineté des peuples.