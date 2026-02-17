L'écologiste affirme la poursuite de son alliance avec le PLR

Présente dimanche au Tampon au ronn kozé organisé par Alexis Chaussalet (PLR) et Danon Odayen (Écologistes), j’ai pris connaissance du communiqué publié par le bureau des Écologistes. Adhérente écologiste depuis 2008, élue depuis 2020, je rappelle que des élus écologistes siègent à Saint-Paul depuis plus de quinze ans et participent activement à la vie de notre commune. (Photo : Saint-Paul)

Avec mes deux collègues écologistes, nous avons été à l’initiative de projets structurants: végétalisation des plages, règlement local de publicité, déminéralisation des cours d’école, végétalisation du centre-ville, protection de la biodiversité, mobilité. Ces actions ont valu à notre commune des labels et des reconnaissances nationales.

- Ce travail doit se poursuivre -

C’est pourquoi des écologistes seront présents sur la liste conduite par Emmanuel Séraphin. pour les municipales de mars 2026. L’alliance avec le PLR se poursuit. Elle s’inscrit dans une volonté claire : porter haut l’écologie à Saint-Paul et construire un rassemblement large des forces de progrès. Nous ne devons pas nous tromper d’adversaire.

Les divergences ponctuelles ne doivent pas effacer des années de travail commun ni fragiliser l’unité nécessaire à la gauche réunionnaise. Je demande à mon parti de me soutenir, comme je l’ai soutenu loyalement depuis plus de vingt ans. Je demande également qu’il affirme clairement son soutien à Emmanuel Séraphin et qu’il contribue à préserver les liens avec l’ensemble des forces de gauche.

- À Saint-Paul, il n’est pas question de rupture -

Huguette Bello et Emmanuel Séraphin me connaissent de longue date. Nous avons cheminé ensemble avec constance et fidélité. Nous, écologistes, continuerons à agir pour Saint-Paul, aujourd’hui et demain, avec toutes celles et ceux qui choisissent de construire plutôt que de diviser.

Nila Radakichenin