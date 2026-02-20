L'héritage invisible de nos ancêtres Stella

Il y a dans l'histoire de l'écriture de l'usine sucrière des récits qui sont en effet restés sous silence. À ce sujet, nous avons le sentiment fort que pour écrire sur la vie sucrière, il faut la vivre de l’intérieur et aux alentours "dan in kaz tabisman ".

Dans ce sens "Léritaz Nout Zansèt Stella" est un livre parfaitement inédit, qui enlève surtout une partie du voile sur l'héritage invisible laissé de nos ancêtres.

C’est un livre qui embrasse près de deux cent ans d’histoire industrielle de la canne, du sucre et du rhum avec nous, les ouvriers de l'usine et les ouvriers agricoles de l'établissement de Stella.

Il a été nourri par des témoignages des anciens, la mémoire orale transmise de génération en génération, les archives, les photos anciennes et les récits apportés de mon vécu personnel, soit 150 pages d'une vision du passé à découvrir.

À fortiori, nous ne devons pas tourner cette page comme si l'histoire sucrière de Stella était passée et enterrée avec l'ouverture du Musée ! Bien au contraire, nous devons ensemble en assumer, se souvenir et la transmettre.

Nous pensons encore que ces histoires trop souvent méconnues, souvent incroyables, parfois révoltantes mais toujours vraies à vous couper le souffle, méritent d'être racontées, d'être lues, et à l'occasion des 35 ans du Musée, d'être partagées avec vous tous.

Pour marquer son 35-ème anniversaire, le livre "Léritaz Nout Zansèt Stella" publié par Komkifo éditions, avec le concours de La Région Réunion, disponible dès maintenant sur le site cultivanoo.com en prévente, est une belle façon de vous immerger dans l'histoire ouvrière de Stella écrit par un "travayèr tabisman " passionné. Une manière surtout de montrer ma gratitude à toutes ces personnes qui ont œuvré dans cette page d'histoire et pour jamais oublier.

Jean-Claude Comorassamy