L’impôt foncier augmente encore à Saint-Denis depuis 2020

Avec une augmentation de plus de 16 % de la part communale sur la taxe foncière depuis 2020, on aurait pu penser que les élus auraient baissé la part communale pour compenser l’inflation.

Quand on dit et écrit dans les journaux que la part communale n’a pas augmenté, c’est une blague de mauvais goût ! La part communale cette année a augmenté de 7,13 % dû à l’inflation !

"Pas d’augmentation des impôts, une maitrise des dépenses et un investissement ambitieux"

Faux, il y a des augmentations d’impôts depuis 2020.

La maitrise de la dépense publique n’est pas consolidée, aucun provisionnement pour risques, un investissement ambitieux qui n’est pas à la hauteur de la ville de Saint-Denis.

Nous, contribuables que nous sommes ne voyons pas où passe notre argent ! Il y a une opacité sur la gestion financière de la ville.

Mais où passe notre argent ? La fête... Peut être...

Pour finir "un arbre une naissance" la natalité à Saint-Denis doit être en baisse car on coupe plus qu’on ne plante d’arbres en ce moment ! Un massacre de nos arbres à Saint-Denis et ailleurs sur l’île !

On parle de réchauffement climatique et nous on coupe des arbres !!! Il y a un manque d’eau régulier et nous on coupe des arbres, il y a 7 degrés de différence à l’ombre d’un arbre et nous on coupe des arbres... Triste période pour notre nature et l’avenir des

générations futures.

Ludovic Sautron, référent de Génération Ecologie La Réunion.