Jeanne Louise Marie Le Faou est née 11 août 1930 sur la pointe Finistère au cœur du pays léonard. Ses 95 ans d’anniversaire ont été célébrés le 11 août 2025 en Bretagne. Fille du résistant Louis Marie Pellé, ancien receveur des Postes, télégraphes et téléphones, ses souvenirs en tant que doyenne de la rue Richelieu de Brest ravivent l’écho des vagues indisciplinées de l’histoire maritime brestoise et ses chemins de mémoire avec la Méditerranée. Un voyage de pensées où l’avenir et l’esprit d’aventure de quatre siècles se rencontrent avec la force d’une promesse, à l’heure où la Marine Nationale française se prépare à fêter son 400ème anniversaire en 2026.

Pourquoi une rue Richelieu à Brest ?

Le cardinal de Richelieu, homme d'État français du XVIIe siècle, a entretenu une relation stratégique avec l'Ordre de Malte, s'inspirant de son excellence navale pour bâtir la Marine française, en intégrant ses officiers compétents et en utilisant sa puissance maritime, tout en profitant des liens familiaux, son oncle étant Prieur de France.

Richelieu a reconnu la puissance militaire et la discipline de l'Ordre, notamment sa flotte réputée, et a cherché à reproduire cette expertise au service de la France, formant ainsi une collaboration historique entre l'Ordre et la Marine nationale française.

Brest, cité du Ponant, cultive donc cet héritage dans son urbanisme. La mémoire des pierres est aussi la mémoire des hommes. Après le centenaire Henriette Marie Lamour (1898-1944) organisé autour du thème : les « Racines de la Confiance », la cité du Ponant s’attache à vivre la Mémoire de nos aïeux et protéger les sources historiques : une occasion de mesurer le prix de notre Liberté.

Cette liberté des mers et des océans à laquelle est particulièrement attachée la fondation alpha Louis Marie Pellé dont Jeanne Louise Marie Le Faou et ses petits-enfants sont aujourd’hui les gardiens. A ce titre, l'Ordre de Malte représente bel et bien une boussole pour l’histoire maritime de Brest. Liens et Influences Clés

Il convient de relever quatre dimensions :

- Modèle Naval : Richelieu a été impressionné par la formation navale de l'Ordre (apprentissage sur galères, manœuvres, abordages) et a cherché à l'appliquer pour professionnaliser les officiers de la marine française, qui manquait alors d'officiers qualifiés.

- Compétence des Officiers : L'Ordre formait des chevaliers au combat naval, et Richelieu s'est appuyé sur cette expertise pour développer la Marine française, intégrant des officiers de l'Ordre dans ses rangs.

- Liens Familiaux : Son oncle, Amador de La Porte, était Prieur de France au sein de l'Ordre, créant un lien familial qui facilitait les relations.

- Puissance Maritime : L'Ordre de Malte possédait une flotte disciplinée et professionnelle, que Richelieu a cherché à émuler et à exploiter pour les intérêts français. Héritage

Cette collaboration a établi un partenariat durable entre l'Ordre de Malte et la Marine française, qui perdure aujourd'hui, partageant des valeurs de service et d'assistance humanitaire.