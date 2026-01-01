À 1.535 km à l'est-nord-est de La Réunion, le cyclone tropical Grant s'affaiblit

Retrogradé au stade de cyclone tropical, Grant continue d'évoluer sur le centre du bassin de l'océan Indien ce jeudi 1er janvier 2026. À 4 heures, il se trouvait à 1.535 km à l'est-nord-est de La Réunion. Il se déplace vers l'ouest-sud-ouest à 11 km/h. Le système est en train de s'affaiblir et devrait continuer cette affaiblissement rapide au cours des prochaines 24 heures (Photo : www.mtotec.com)

"Il s'agit d'un système de très petite taille, avec des vents dangereux restant confinés dans un rayon de 100 km autour du centre", indique Météo France.

Au cours des cinq prochains jours, "il devrait se déplacer vers l'ouest-sud-ouest puis ouest-nord-ouest, tout en restant encore à bonne distance des terres habitées (à près de 500 km au nord de Rodrigues à échéance de dimanche).

Le système est en train de s'affaiblir et devrait continuer cette affaiblissement rapide au cours des prochaines 24 heures.

Grant devrait être rétrogradé au stade de dépression tropicale en début de week-end avant de transiter au stade de dépression résiduelle en début de semaine prochaine.

Aucune influence de ce système n'est donc attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte.

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

- Le cyclone tropical Grant à 1.535 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 120 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h. Pression estimée au centre: 981 hPa. Position le 01 janvier à 04 heures locales: 16.2 Sud / 69.4 Est. Position le 01 janvier à 04 heures locales: 16.2 Sud / 69.4 Est. Distance des côtes réunionnaises: 1535 km au secteur: est-nord-est Distance de Mayotte: 2640 km au secteur: est-sud-est Distance de Mayotte: 2640 km au secteur: est-sud-est Déplacement: ouest-sud-ouest, à 11 km/h.

- Les intensités et positions prévues pour Grant au cours des prochains jours -

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 02/01 à 04h locales, par 15.7 Sud / 67.7 Est.

Centre positionné le 03/01 à 04h locales, par 15.0 Sud / 65.8 Est.

Centre positionné le 04/01 à 04h locales, par 15.3 Sud / 63.2 Est.

Centre positionné le 05/01 à 04h locales, par 15.8 Sud / 59.4 Est.

Centre positionné le 06/01 à 04h locales, par 15.9 Sud / 55.1 Est

"Attention, les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension" précise Météo France.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette année.

Après Awo et Blossom, les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

- Et les noms sont... -

Pour rappel, le système qui évolue dans notre zone actuellement s'appelle Grant car il a été baptisé par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante

