[Vidéos] De l'est à l'ouest... La Réunion a célébré le passage à 2026

La Réunion a officiellement basculé en 2026 dans la nuit de ce mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026. Les traditionnels feux d'artifice ont illuminé le ciel. De La Possession, en passant par le Port, l'Hermitage ou même Sainte-Marie, voici les images du passage à la nouvelle année par Imaz Press (Photo : sly/www.imazpress.com)

Dans le ciel réunionnais, les feux d'artifices ont célébré le passage à cette nouvelle année. Regardez.

Dans l'est, du côté de Sainte-Marie, c'est une vue sur tout le chef-lieu et qui laisse voir le ciel rougeoyant aux lâchés des feux d'artifice. Regardez.

Des images féeriques et un ciel réunionnais illuminé dont on ne se lasse pas, comme dans l'ouest à La Possession et au Port. Regardez.

Sur les plages de l'ouest, où plusieurs milliers de personnes étaient attendues, le ciel s'est embrasé le long du littoral. Regardez.

Cette année encore, la population a mis les moyens - au sens propre comme au sens figuré pour célébrer la fin de 2025 et le passage à 2026.

