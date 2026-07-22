La CFDT Santé Sociaux apporte son soutien aux salariés des cliniques de l'île

La CFDT Santé Sociaux apporte son soutien aux salariés de la Clinique des Orchidées, de la Clinique Sainte-Clotilde et Société de dialyse, de la Clinique Saint-Vincent. À la suite de l’incident survenu à la Clinique des Orchidées, la CFDT Santé Sociaux tient avant tout à exprimer son soutien à l’ensemble des salariés, qui font face à une situation exceptionnelle avec professionnalisme, solidarité et sens des responsabilités. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Nos pensées vont également aux patients et à leurs proches, ainsi qu’à toutes les équipes mobilisées pour assurer la continuité des soins dans un contexte particulièrement difficile.

Face à cette situation, la priorité est de garantir la sécurité des personnes, la qualité de la prise en charge des patients et le respect des droits des salariés.

Des réunions extraordinaires des Comités sociaux et économiques (CSE) se sont tenues à la Clinique Sainte-Clotilde et Société de dialyse et à la Clinique Saint-Vincent afin d’informer et de consulter les représentants du personnel sur les mesures de réorganisation mises en œuvre à la suite de cet événement.

À cette occasion, les élus CFDT ont rappelé que cette réorganisation devait s’effectuer dans le strict respect du Code du travail, des accords applicables, des conventions collectives et des droits de l’ensemble des salariés.

Les élus CFDT veillent tout particulièrement au bon déroulement des mouvements de personnel entre les différents établissements et les structures de la société de dialyse. Ils seront attentifs :

• au respect des droits des salariés temporairement affectés dans une autre structure ;

• au maintien de leur rémunération, de leur ancienneté et de leurs droits conventionnels ;

• au maintien des primes et indemnités prévues par les accords applicables ;

• à la qualité de l’accueil, de l’intégration et de l’accompagnement des salariés transférés ;

• au respect des droits et des conditions de travail des salariés des cliniques et de la société de dialyse qui les accueillent, afin que cette organisation exceptionnelle ne se traduise pas par une surcharge de travail, une dégradation de leurs conditions d’exercice

• aux conséquences économiques de cette réorganisation pour les établissements concernés, afin que son coût ne pénalise ni les moyens alloués aux équipes, ni les futures négociations collectives, notamment celles relatives aux rémunérations, aux primes et à l’amélioration des conditions de travail.

La CFDT Santé Sociaux sera particulièrement vigilante sur le respect des procédures d’information et de consultation des CSE et CSSCT , la préservation des conditions de travail, le maintien des droits des salariés, ainsi que sur le suivi de cette réorganisation jusqu’au retour à un fonctionnement normal.

La CFDT Santé Sociaux accompagnera l’ensemble des salariés concernés, qu’ils soient placés en activité partielle ou temporairement affectés dans une autre clinique ou dans une structure de la société de dialyse. Elle restera pleinement mobilisée pour répondre à leurs interrogations, faire respecter leurs droits et porter leurs préoccupations auprès des directions concernées.

Nous invitons tous les salariés qui rencontreraient des difficultés ou qui souhaiteraient obtenir des informations sur leurs droits à prendre contact avec leurs représentants CFDT.

La CFDT Santé Sociaux Réunion restera pleinement mobilisée aux côtés des salariés de la Clinique des Orchidées, de la Clinique Sainte-Clotilde, de la Clinique Saint-Vincent et des structures de la société de dialyse.

Parce que défendre les salariés, c’est aussi garantir la qualité des soins, la sécurité des patients et le respect des professionnels qui les assurent.

La CFDT Santé Sociaux est et restera aux côtés des salariés.

Jean Marc Velia, secrétaire général CFDT Santé sociaux des hôpitaux public

Gaelle Givran, Secrétaire CFDT Santé sociaux des cliniques et laboratoires de l’île