La CGTR du CHU Réunion soutient les futurs candidats admis aux Instituts de Formation Aides-soignants

La CGTR DU CHU Réunion apporte toute sa solidarité et son soutien à l'ensemble des futurs candidats admis aux Instituts de Formation Aides-soignants (I.F.A.S), de Saint-Denis et de Saint-Pierre, pour la rentrée d'Aout 2026. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

En effet, après avoir reçu, un courriel stipulant leurs admissions, ils ont constaté qu'ils figuraient sur liste complémentaire !!!! Quelle ne furent leur déception car c'est toute une vie professionnelle et social qui s'assombrissaient en quelques secondes, pour ces candidats réunionnais !

La Direction du CHU Réunion, a reconnu un "dysfonctionnement informatique" lié à la liste complémentaire, qui a affecté aussi la liste principale des admis !

Apparemment, à partir d'aujourd'hui, le 3 Aout, tout sera rentré dans l'ordre pour les admis sur la liste principale et complémentaire en étudiant le cas de chacun des candidats !

La CGTR du CHU Réunion, regrette quand même, ces différents dysfonctionnements, ayant des conséquences désastreuses pour ces futurs professionnels de Santé, qui vont par la suite œuvrer dans les différentes structures hospitalières et médico- sociales ou leurs compétences seront honorées !!

La CGTR du CHU Réunion, profite également de l'occasion pour féliciter les nouveaux et nouvelles collègues aides-soignants, auxiliaires puéricultrices, issus de ces IFAS Nord et SUD, promotion2026

Malheureusement, la CGTR du CHU Réunion, déplore que le CHU de la Réunion, n'embauche presque pas tous ces jeunes diplômés, qui sont motivés et veulent rester travailler dans leur ile, tout en sachant qu'ils manquent dans les différents services du CHU Réunion, des aides -soignants et des auxiliaires puéricultrices !!!

L'investissement de ces jeunes diplômés réunionnais, constituerai, sans aucun doute, un atout essentiel dans le fonctionnement du futur projet CHU Réunion 2026-2030 !!!

Frédéric Bache, Secrétaire Général de la CGTR du CHU Réunion