La macronie au bout de l’entêtement, de l’aveuglement et de l’autoritarisme

Entêtement et autoritarisme : la minorité présidentielle a utilisé tous les artifices pour fuir les débats, Macron a imposé sa volonté à coups de 49-3, 44-3, 47-1.

Aveuglement parce que Macron et le gouvernement méprisent les millions de Français qui ont manifesté contre cette réforme des retraites ; ces millions de Français qui, sondage après sondage, rejettent cette réforme ; c’est un pied de nez à l’intersyndicale unie.

Enfin autoritarisme : aujourd’hui, la Présidente de l’Assemblée Nationale a utilisé l’article 40 de façon partisane pour toujours fuir les débats et par peur du vote des parlementaires. Il est clair que maintenant, il n’y a plus de séparations des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif : Macron décide, et la présidente de l’assemblée applique.

La macronie est allée jusqu’à piétiner le droit constitutionnel accordé aux députés pour le dépôt d’amendements. Sur ordre de Macron et de la présidente de l’Assemblée Nationale, la présidente de la commission des affaires sociales a, sans honte, sans gêne, refuser d’examiner les amendements que nous avions déposés. Du jamais vu et extrêmement grave.

Dans quelle République sommes-nous ?

Dans quelle démocratie sommes-nous ?

Ce 8 juin 2023 est un triste jour pour la démocratie piétinée ouvertement par la macronie ce qui aura de lourdes conséquences pour la vie démocratique, et dans l’opinion.

Loin d’apaiser, Macron, son gouvernement et la minorité présidentielle plongent le pays dans l’inconnu, ce qui pourrait déboucher sur des troubles ; car le quotidien des hexagonaux et encore plus des ultramarins s’aggrave.