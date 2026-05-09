La mémoire vivante de Stella à la nuit des Musées

La nuit Européenne des Musées revient en force le samedi 23 mai 2026 à Stella. À cette occasion le Musée de la canne et du sucre vous ouvre grandement ses portes et gratuitement pour cette 22ème édition. Cerise sur le gâteau, dans cet esprit, la jolie boutique de ce Musée mettra en honneur la mémoire vivante de Stella écrit sous la plume d'un de ses anciens ouvriers. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette année marquera la vingt-deuxième édition de l'événement de la nuit des Musées 2026.

Dans ce cadre, le Musée de Stella vous offre un plateau d'exception avec un rendez-vous incontournable d'une immersion à l'exposition "les engagés du sucre", les travaux des élèves de l'école de Stella, la création graphique de la production des étudiants de la filière DNMADE (Diplôme National des Métiers d'Art et du Désign) du lycée Ambroise Vollard dans le cadre d'un partenariat avec le Musée et de rencontre avec des anciens ouvriers de l'usine.

Des spectacles de danse et théâtre avec la Cie Lantouraz, Fonnkèr avec Solilokèr avec voyage musical, la visite gratuite du Musée, dégustations et animations exclusives (source du Musée).

Enfin pour clore le parcours, à la boutique du Musée, le Responsable a donné son coup de cœur à "in marmay la kour", avec le livre "Léritaz nout zansèt Stella" écrit par un ancien ouvrier de cette même usine, dont la mémoire orale est portée par une pluralité d'acteurs.

Il est vrai que depuis, la boutique du Musée de Stella est devenue un incontournable, et elle occupe réellement une place stratégique de fin de visite, où a été pensée comme de véritables espaces commerciaux avec des divers produits de souvenirs.

L'endroit où l'on s'arrête et vous invite à vous poser, à s'asseoir et boire un bon café ou un jus bien frais à l'intérieur ou à l'extérieur à l'ombre des flamboyants.

- "Léritaz nout zansèt Stella" -

Mais aussi, où des hôtesses vous accueillent avec sourire et bienveillance, et vous guident à un espace culturel où un nouveau livre lié à l'usine sucrière vienne à présent faire sa parution.

Pas besoin de pousser la porte de la jolie boutique, elle est ouverte, toujours prête à vous accueillir avec des trésors liés précisément à l'usine sucrière et à la canne sont partout présents.

Aujourd’hui plus que jamais, emporter un souvenir fait partie intégrante de l’expérience muséale, au même titre que la boutique du Musée de Stella est devenue un passage incontournable du parcours pour les visiteurs.

L'institution a pris conscience du rôle important que les livres peuvent jouer en complément de visite du Musée, encore plus lorsque c'est un ancien ouvrier qui décrit les histoires et patrimoines dont il a été en partie témoin et même acteur comme des milliers d'autres.

À la lecture de ce livre, on est transporté dans cette fascinante et douloureuse vie à l'usine, à la maison de maître.... et dans les plantations. On apprend, on comprend, on se passionne et on se révolte parfois…Une seule envie rendre hommage et avoir une reconnaissance à ses porteurs d'histoires qui sont la mémoire vivante de Stella.

C'est ce que le livre "Léritaz nout zansèt Stella" tente de faire, malgré l'ombre persistant, faire vivre nos héros d'hier qui ne demandent peut-être pas réparation mais de reconnaissance !