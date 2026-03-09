La participation citoyenne pour les municipales 2026

À l’approche des élections municipales de 2026, le mouvement citoyen Endémik poursuit sa structuration à La Réunion. Pensé comme un espace d’échanges, de débats et d’initiatives citoyennes, le mouvement s’est progressivement implanté sur l’île, encourageant l’engagement dans la vie publique locale.

Cette démarche a permis l’émergence de nouveaux et nouvelles citoyen·nes engagés, désireux de s’impliquer dans la vie publique locale et de contribuer à renouveler les pratiques démocratiques au sein des collectivités.

Dans plusieurs communes, des membres d’Endémik figurent sur des listes municipales aux côtés de partenaires locaux. Parmi eux :

- Joël Ramin, à Salazie, sur la liste menée par Cindy Barbe Robert

- Claude Marodon, à Saint-Denis, sur la liste conduite par Ericka Bareigts

- Clément Euphrasie, à Saint-Leu, sur la liste de Thierry Robert

- Louise Simbaye, à l’Étang-Salé, sur la liste de Mathieu Hoarau

- Shona Dabee, Myriam Dijoux et Ulrich Ah-Keng, à Saint-Pierre, sur la liste menée par Ruth Dijoux

- Eric Clain, à Saint-Benoît, sur la liste BANIAN portée par Patrice Selly

Par ailleurs, à Sainte-Suzanne, le mouvement présente la liste intitulée "Unir, Agir, Réussir – Sainte- Suzanne est à nous", conduite par Max Rayepin.

La mise en œuvre de la méthode citoyenne portée par Endémik s’inscrit dans un travail de long terme.

Faire émerger de nouvelles pratiques démocratiques et déconstruire certaines habitudes de la politique traditionnelle demande du temps, de la pédagogie et de l’engagement collectif.

Depuis sa création, Endémik développe une démarche reposant sur la participation citoyenne et l’intelligence collective.