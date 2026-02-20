La République des ultra-riches : 13.335 millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu

Éric Lombard, l'ancien ministre de l'Économie, disait donc vrai : "parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de zéro" et "ne paient aucun impôt sur le revenu" (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon la Commission des finances du Sénat qui a obtenu les données exactes venant de Bercy, environ 10 % des contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (qui se déclenche à partir d’un seuil d’une valeur de 1,3 million d’euros) affichent un impôt sur le revenu nul ou négatif. Corrigé du nombre de personnes décédées ou non-résidentes fiscalement en France, le chiffre correspond à 13 335 personnes. Et encore ce chiffre ne concerne que les personnes assujetties à l'IFI. En réalité le nombre d'ultrariches qui échappent à l'impôt est beaucoup plus important.

Amélie de Montchalin, actuelle ministre du Budget, a donc menti devant la représentation nationale en affirmant "qu'il n'y avait pas de grandes fortunes qui ne paient aucun impôt sur le revenu".

La justice fiscale est l'une des revendications de base de la Révolution française et de l'instauration de la République dans notre pays. C'est en l'un des fondements. Chacun doit contribuer en fonction de ses revenus et recevoir en fonction de ses besoins : voici les termes du pacte républicain.

En faisant sécession les ultrariches, et leurs fondés de pouvoir au gouvernement, sapent les fondations de notre pacte social.

À l'inverse avec La France insoumise, nous proposons d'aller chercher l'argent là où il est et de le redistribuer : 168 milliards d'euros d'investissement pour la bifurcation écologique, les besoins sociaux, la santé, le pouvoir d'achat et la protection sociale, en allant chercher 183 milliards de recettes dans les poches des amis de Macron et Le Pen (Taxes Zucman, ISF climatique, taxation des super-héritages au-dessus de 12 millions d'euros, rétablissement de la CVAE...).

Revalorisation du SMIC à 1 600 euros et augmentation des salaires des fonctionnaires, retraite à 60 ans avec 40 annuités, gratuité intégrale de l'école, plan logement (constructions, réquisitions, hébergement d'urgence), renforcement de la production française d'énergies renouvelables en particulier dans les Outre-mer, nationalisations d'entreprises stratégiques (Engie, Atos, Suez, Alstom, Total ou encore ArcelorMittal...) : une autre politique plus juste et plus efficace est possible.

Face à l'échec patent des politiques économiques actuelles, que le Rassemblement national veut poursuivre (attractivité qui n'augmente pas en termes de volume, investissements privés en recul, part de l'industrie passée en dessous de 10 % de PIB), nous proposons un autre chemin : une politique de relance économique et sociale par la relance du pouvoir d'achat et donc de la consommation, ainsi que par celle de la commande publique.

L'injustice fiscale, l'injustice sociale ne sont pas des fatalités. Face au bloc central qui mène une guerre sociale, face à l'extrême droite qui veut y rajouter une guerre civile : nous prônons une politique de développement économique, de justice sociale et de bifurcation écologique qui est la seule capable de répondre aux grands défis que rencontrent la France et La Réunion.

Perceval Gaillard