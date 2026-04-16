À 1 an des élections présidentielles, une autre voie / voix claire et forte, libre et indépendante, héritière du Gaullisme, est possible : nous invitons les citoyens réunionnais à créer et/ou à rejoindre sur l’ensemble de notre île des "cercles humanistes" dans leurs quartiers, leurs villages ou leurs villes.

Le cercle humaniste est l'échelon de base, le cœur militant, de notre mouvement "La France Humaniste" dont le leader est Dominique de Villepin "personnalité politique préférée des Français(es)", candidat du Rassemblement et chantre de cette "France que nous aimons".



Les missions principales d’un cercle humaniste sont notamment de :

- proposer et animer des actions militantes, en allant à la rencontre des citoyen(ne)s ;

- relayer les messages nationaux ;

- s’informer sur la chose publique ;

- et remonter des idées de terrain.



Un cercle humaniste peut avoir une orientation territoriale, thématique, ou professionnelle, selon les intérêts et aspirations communs de ses membres.



Nous souhaitons que les cercles humanistes deviennent des acteurs visibles et utiles.



Nous privilégions les actions concrètes qui permettent la rencontre des gens et la mise en réseaux : débat d’idées autour d’un "café humaniste" pour échanger, écouter et réfléchir ; actions militantes comme du porte-à-porte ; actions de solidarité, …



Chaque cercle est ouvert à tou(te)s sans exceptions quelle que soient les sensibilités des uns et des autres, pouvant compter jusqu’à 20 personnes engagées (amis, voisins, collègues, …) ce qui permet de rester dans une action à l’échelle humaine et de créer du mouvement sur le terrain.



L’objectif est d’amplifier notre pensée humaniste, porter le renouveau, proposer une véritable alternance et construire progressivement une intelligence collective structurée à partir du terrain.



Nous en appelons à toutes les femmes et les hommes désireux de défendre ensemble un nouveau projet républicain autour de 2 promesses : la Justice sociale et l’Ordre républicain !



Un mouvement dans lequel il n’y a pas de chefs, de guerres intestines, ni de soldats aux ordres … Mais un mouvement différent, singulier et unique dans lequel les citoyens sont tout à la fois les ambassadeurs et les moteurs : un acte de démocratie locale par le peuple et pour le peuple !



Pour créer ou se connecter à un cercle humaniste.







