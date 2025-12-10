La Réunion brille ce soir un peu plus aux yeux du monde

Je salue avec une immense fierté l’inscription du Dipavali au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale consacre une tradition ancestrale porteuse de valeurs universelles de lumière, de paix, de partage et d’espérance. (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, le Dipavali est bien plus qu’une célébration : il incarne toute l’âme de notre île et représente un moment de partage entre toutes les cultures, toutes les croyances et toutes les générations. Il nous rappelle que notre diversité est une richesse inestimable.

Cette décision de l’UNESCO vient rendre hommage à toutes celles et ceux qui, depuis des générations, font vivre le Dipavali avec passion et respect. Elle honore également l’engagement constant des associations culturelles et des artistes qui œuvrent à la préservation et au rayonnement de ce patrimoine vivant.

La Région Réunion continuera d’œuvrer avec détermination pour soutenir les initiatives culturelles, favoriser la transmission aux jeunes générations et promouvoir nos traditions sur la scène nationale et internationale.

Je formule le vœu que la lumière du Dipavali continue d’éclairer notre île et de porter haut les valeurs d’unité, de respect et de fraternité.



Huguette BELLO

Présidente de la Région Réunion