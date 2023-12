La Réunion et le changement climatique : il est temps d’agir

L’année dernière déjà, la voix citoyenne – La Réunion, par voie communiqué avait rappelé l’indifférence totale de nos responsables politiques élus en matière de lutte contre le réchauffement climatique. La COP 28 vient de s’ouvrir dans le 4ème pays le plus émetteur du CO ² du monde et l’indifférence est toujours aussi présente.

L’urgence climatique que nous vivons nous demande une réponse collective pour atténuer les effets du changement climatiques. Les élu.e.s de La Réunion, de toute strates, ne préparent pas ni les Réunionnais, ni La Réunion au défi du siècle, qui est celui de préserver le monde vivant dans sa globalité. Ils et elles préfèrent courir derrière les échéances électorales ou encore susciter notre indignation avec le cas des randonneurs nus. Par manque de courage, ils abandonnent les plus fragiles à leur triste sort.

Les politiques publiques déployées à La Réunion, sont tournées vers le passé, sont peu ambitieuses et n’inscrivent pas La Réunion dans l’ère de la décarbonation, de l’atténuation et de l’adaptation.

Pour la voix citoyenne – La Réunion, nous devons appliquer 4 grandes mesures :

1/ Développer les mobilités collectives car les déplacements représentent plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre à La Réunion. Il est temps d’avoir des réseaux de transports en commun de masse efficace (tramway, bus à haut niveau de service) et améliorer les liaisons entre les grandes villes réunionnaises et les liaisons entre les hauts et les bas. Il est temps de multiplier des voies piétonnes et voies vélo ombragées et sécurisées pour réduire notre impact.

2/ Faire révolution agricole, pour préserver la qualité de nos sols, de notre eau et de notre héritage naturel. Un sol vivant capte le carbone et retient mieux l’eau de pluie. L’agriculture biologique et locale est l’un des leviers les plus puissants pour la transformation écologique de notre territoire. Par ailleurs, il génère de l’emploi non délocalisable et produit des aliments sains et de qualité pour nous tous.

3/ Préserver les cycles de l’eau : Il devient prioritaire d’améliorer la qualité de nos masses d’eau en réduisant drastiquement les agrotoxiques et en limitant notre production de déchets. L’optimisation de rendements sur les réseaux, tout comme une meilleure consommation au robinet, concourt aussi à la préservation de la ressource.

4/ Arrêter les grands projets d’aménagements. Ces derniers sont voraces en énergie et en ressources naturelles. Ils sols, abîment notre océan et ont une empreinte carbone démesurée.

Pour la voix citoyenne – La Réunion, il est temps de s’unir, de faire une équipe, dans nos quartiers pour accueillir l’avenir et participer à la protection du vivant ! Ayons cette ambition !

Giovanni Payet

Président de la Voix citoyenne – La Réunion