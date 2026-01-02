Lancement de "Quand Saint-Denis prend la parole" : un podcast citoyen

Dans le cadre des élections municipales de 2026, La Voix citoyenne et Giovanni Payet annoncent le lancement du podcast "Quand Saint-Denis prend la parole", un nouvel espace d’expression ouvert aux habitantes et habitants de Saint-Denis.

Ce podcast est né d’une volonté forte : renouveler la manière de faire de la politique, la rendre plus contemporaine, plus incarnée et surtout accessible au plus grand nombre. À rebours des discours institutionnels et technocratiques, Quand Saint-Denis prend la parole fait le choix de la simplicité, de l’écoute et de la proximité.

À travers le format audio, ce podcast donne toute sa place à la voix citoyenne : paroles de quartiers, témoignages du quotidien, vécus, attentes, colères et espoirs pour l’avenir de Saint-Denis. Ici, la politique se raconte à hauteur d’habitant, dans un langage clair, direct et compréhensible par toutes et tous.

Le choix du podcast est également un acte d’inclusion fort. En privilégiant l’audio, Quand Saint-Denis prend la parole permet aux personnes malvoyantes et aveugles d’accéder pleinement au débat démocratique local, trop souvent pensé sans elles.

C’est cela, l’inclusion réelle. C’est cela, la vraie proximité.

À l’approche des municipales de 2026, ce podcast n’est pas un outil de communication classique. C’est un outil d’écoute, de lien et de participation citoyenne, au service d’une ambition claire : faire commune autrement, en partant des voix de celles et ceux qui vivent la ville au quotidien.

Avec "Quand Saint-Denis prend la parole", La Voix citoyenne et Giovanni PAYET affirment une vision exigeante de la démocratie locale : une démocratie vivante, accessible et profondément humaine, où chaque voix compte et mérite d’être entendue. Parce que la politique ne doit plus parler à distance, mais au plus près des réalités, ce podcast invite Saint-Denis à se raconter elle-même, pour mieux construire ensemble son avenir.