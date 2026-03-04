Mobilisation : "le 8 mars n’est pas une fête, c’est une journée de lutte "

Pour la deuxième année à La Réunion, plusieurs associations, collectifs et syndicats se sont coordonnés pour organiser une manifestation commune à cette occasion. Le 8 mars n’est pas une fête, c’est une journée de lutte ! Cette journée des droits des femmes et des minorités de genre n’est pas une journée pour offrir des fleurs, des soins, ce n’est pas la journée de la Femme. Ce dimanche 8 mars, nous appelons donc l’ensemble de la population de la Réunion à venir manifester avec nous à partir de 09h30 devant le jardin de l’État. (Photo d'illustration : AFP)

C’est une journée de lutte internationale.

A l’heure des guerres génocidaires, des coups d’État, des impérialismes démultipliés, de l’Iran à l’Afghanistan, de la Palestine au Soudan en passant par le Rojava, le Venezuela et l’Ukraine, nous serons en grève en solidarité avec nos sœurs du monde entier.

Face à la présence de plus en plus importante de politiques d’extrême droite, colonialistes et de répression des droits des femmes et des minorités à travers le monde, nous résistons et revendiquons le droit à une existence digne pour toutes et tous.

Cette année, en plus des revendications autour de l'égalité femmes/hommes, contre les violences sexistes et sexuelles, pour le partage des tâches domestiques, pour défendre le droit à l'avortement, nous voulons

- Mettre en avant deux revendications -

Un meilleur accompagnement pour les mères de retour de congé maternité, avec l’application effective de la loi pour les mères allaitantes (pouvoir s’absenter une heure par jour pour allaiter son enfant et la possibilité d’avoir un lieu dédié pour nourrir son enfant).

Cela devient un enjeu majeur de santé publique : le retour au travail mal accompagné est source de souffrance importante pour les mères concernées.

La mise en place d’un congé menstruel : selon une étude de l’IFOP de 2021, seule une femme sur dix déclare ne pas subir de douleur lorsqu’elles ont leurs règles.

Le défilé sera entrecoupé de trois pauses autour de différentes thématiques. Il sera suivi par un rassemblement dans les jardins de la Préfecture.

- Le collectif d'organisation -

Femmes Solid'Air!

Nous Toutes 974

Le Planning Familial 974

La Ligue des Droits de l’Homme,

Chance Egal

Soeurs de lait

Timize.

La FSU, la CGTR, l'UNSA, l'Union Syndicale Solidaires Réunion, le SAIPER, l’Union Étudiante, FO Réunion