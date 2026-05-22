Le CESER de La Réunion rend hommage à Monsieur Jean-Marie Potin

Le CESER de La Réunion a appris avec une profonde tristesse le décès de Monsieur Jean-Marie POTIN, Président de l’UFC-Que Choisir Réunion et membre du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional de La Réunion.

Monsieur Jean-Marie Potin, depuis le début de la mandature 2024, faisait partie de deux commissions du conseil, "Formation, Éducation et Recherche" et "Économie, Emploi et innovation " dans lesquelles il a contribué aux avis concernant les schémas stratégiques du Conseil Régional tels que :

- le Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) ;

- et le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP).

Il a également participé à la contribution sur la vie chère "L'Outre-Mer, A quel prix : une équation insulaire", sujet particulièrement important pour lequel il s'investissait avec conviction.

Très engagé, Monsieur Jean-Marie POTIN était très apprécié pour sa gentillesse et son sourire, il laissera le souvenir d'une personne humaine, bienveillante, authentique et profondément impliqué pour son territoire.

Respecté pour la qualité de ses analyses, la sincérité de ses convictions et son attachement au dialogue, Monsieur Jean-Marie POTIN incarnait pleinement la contribution essentielle de la société civile organisée à l’éclairage de la décision publique.

Le CESER de La Réunion salue la mémoire d’un homme profondément investi au service de l’intérêt général, dont l’engagement laissera une empreinte durable au sein de notre assemblée.

Le Président Dominique VIENNE, les Conseillères et Conseillers ainsi que l’ensemble des agents du CESER de La Réunion adressent leurs sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des membres et bénévoles de l’UFC-Que Choisir Réunion.