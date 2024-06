Le désamour grandissant pour les élections doit nous pousser à réinvestir la citoyenneté partout et par tous les moyens

Les électeurs se sont peu exprimés aujourd’hui. A Saint-Denis, la participation recule encore. Il n'y a pas de victoire de l'espoir ce soir. Il y a la victoire d'une société qui se fracture, qui a peur et qui croit aux mensonges a peine déguisés de l'extrême droite française.

Nous sommes tristes que les enjeux européens pour La Réunion (changement climatique, paix, emploi, économie, santé …) n’ont pas été suffisamment expliqués et compris par les habitants de l’île.

Nous sommes tristes que les partisans de la division, du repli, des nationalismes ont réussi à assiéger le parlement européen.



Rien ne sert d’accabler les électeurs qui ne se sont pas présentés aux urnes. Ce faible taux de participation traduit la nécessité d’expliquer et de montrer encore et toujours le rôle des institutions européennes. Elle exprime la nécessité de rapprocher les institutions européennes de notre vie quotidienne. Elle montre que les décisions prisent à l’échelle européenne ne parviennent pas à conquérir le cœur des Réunionnais car elles ne répondent pas aux urgences et aux peurs que vivent les Réunionnais.



Il ne suffit pas de mettre un drapeau européen sur un projet financé par les fonds européens pour exprimer le puissant engagement de l’Europe sur notre île. Les responsables élus ne font pas campagne pour l’Europe chaque jour en mobilisant des moyens nécessaires.

Par conséquent, il nous revient, futurs élus de la voix citoyenne, de trouver tous les moyens locaux et nationaux pour faire vivre les valeurs de l’Europe et renforcer la citoyenneté.



Dire que l’Europe est imparfaite est entendable, mais dire que l’Europe est la cause de tout les maux réunionnais est indéfendable. Ainsi, aux détracteurs de l’Europe et de ses valeurs, nous disons nouvelle fois que dans un monde en proie aux conflits et en profonde mutation l’Europe est garante de valeurs et de solutions protectrices pour toutes et tous.



A ceux et celles qui ont développé l’argumentaire de la peur, de la perte d’identité et de l’individualisme pendant toute cette campagne, nous répondons que vous êtes les fossoyeurs et les profiteurs de l’Union européenne. Vous faites partie de ceux et celles qui brisent les valeurs de la fraternité et des solidarités, voulue par nos ainés à la fin de la seconde guerre mondiale. Votre position démagogique et cynique n’honore pas l’identité de La Réunion : l’Union dans la diversité !



A tous les nouveaux eurodéputés qui protègeront et défendront la nature et l’Humanité à l’hémicycle européen, nous vous transmettons du courage et de la force pour résister aux députés nationalistes, aux lobbies et aux destructeurs du vivant !



Dès 2026, nous ferons de la citoyenneté à Saint-Denis, l'expression de la transition écologique et sociale heureuse. Rien ne nous arrêtera pour renouveler la démocratie et mettre le citoyen de tout âge dans le dispositif démocratique.