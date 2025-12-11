Le Dipavali entre au patrimoine immatériel de l’UNESCO, une reconnaissance mondiale

La décision prise à New Delhi, lors de la 20e session du comité intergouvernemental, d’inscrire le Dipavali au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO est une nouvelle historique dont je me réjouis profondément (Photo : www.imazpress.com)

En 2024, à l’occasion de notre Dipavali, j’avais exprimé le souhait de voir enfin cette fête millénaire reconnue à sa juste valeur, tant elle incarne un message universel : celui de la lumière, du savoir, et du bien qui triomphe toujours sur l’obscurité. Cette reconnaissance internationale vient aujourd’hui confirmer cette vision.

À Saint-André, le Dipavali n’est pas simplement célébré : il façonne notre identité, il témoigne de l’apport majeur des communautés d’origine indienne à La Réunion et fait vivre un héritage culturel riche, populaire, intergénérationnel. Chaque année, ce sont des milliers d’habitants et de visiteurs qui participent à cet événement devenu le cœur battant de notre vie culturelle.

Cette inscription au patrimoine de l’humanité renforce notre ambition qui consiste à faire du Dipavali de Saint-André un véritable Festival des Lumières, encore plus ouvert, créatif et rayonnant.

Elle nous offre une résonance mondiale qu’il nous appartient de saisir, pour promouvoir notre ville, ses talents, ses traditions et son avenir culturel.

Je tiens à saluer toutes celles et ceux, bénévoles, artistes, associations, familles, qui portent avec passion cette fête unique. Ensemble, nous continuerons de faire briller Saint-André, capitale réunionnaise du Dipavali, au-delà de nos frontières.

La lumière du Dipavali éclaire désormais le patrimoine de l’humanité. Soyons fiers de cette belle victoire collective.

Joé Bédier

Maire de Saint-André