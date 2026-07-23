Le maire salue l'opération menée à Ravine Blanche

David Lorion, maire de Saint-Pierre, "tient à saluer avec force l’opération menée dans le quartier de Ravine Blanche par les effectifs de la Police nationale de La Réunion, avec l’appui du RAID et de la brigade canine" (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Cette opération de grande ampleur, qui visait des objectifs clairement identifiés, a permis l’interpellation de sept personnes ainsi que la saisie de produits stupéfiants, d’une arme de poing et de numéraire. Ces résultats témoignent du professionnalisme et de l’engagement sans faille des forces de l’ordre dans la lutte contre le trafic de drogue sur notre commune", écrit l'édile.

Le maire adresse "ses plus vifs remerciements et toutes ses félicitations aux policiers mobilisés, dont l’action contribue directement à la tranquillité et à la sécurité des habitants de Ravine Blanche et de l’ensemble de Saint-Pierre".



Il exprime "le souhait que des suites judiciaires fermes soient données à cette opération, afin que les sanctions prononcées à l’encontre des personnes interpellées permettent de porter un coup durable et significatif aux réseaux de trafic qui se sont développés dans certains quartiers de la ville".



La municipalité réaffirme "sa totale détermination à poursuivre son soutien aux forces de l’ordre et sa mobilisation constante aux côtés de l’État pour éradiquer ce fléau et garantir à tous les Saint-Pierrois un cadre de vie sûr et apaisé".